Roma: Mourinho, voglio rimanere però merito di più

(ANSA) - BUDAPEST, 01 GIU - "Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più". Nella conferenza stampa del dopopartita di Siviglia-Roma, José Mourinho torna a parlare del proprio futuro e di cosa serve a lui e alla Roma. "Io voglio lottare per un di più - dice ancora Mourinho -. Sono un pochino stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice che siamo stati derubati. Sono un pochino stanco di essere così tanto". "Voglio rimanere - aggiunge - con le condizioni di dare di più, e se non giochiamo la Champions è una buona notizia. E' paradossale, ma non siamo ancora una squadra da Champions. (ANSA).