Confermato in appello l'impianto accusatorio per l'omicidio di Luca Sacchi. I giudici hanno ribadito i 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell'omicidio, e hanno ridotto a 14 anni e 8 mesi la pena per il suo complice nell'aggressione, Paolo Pirino, così come per Marcello De Propris, che consegnò l'arma del delitto. Per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti, i giudici hanno ribadito una condanna a 3 anni.