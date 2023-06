(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Eur spa torna all'utile nel 2022 e avvia il piano di investimenti da 120 milioni di euro dopo l'aumento di capitale da 93 milioni disposto dagli azionisti ministero dell'Economia e delle Finanze (90%) e Roma Capitale (10%). Il cda della società ha così approvato i conti "con un utile di 433 mila euro, dopo aver rilevato imposte per 306 mila euro, contro una perdita di -42,985 milioni di euro nel 2021".

Secondo l'ad Angela Cossellu, "abbiamo centrato l'obiettivo del pareggio di bilancio già nel 2022, in anticipo di un anno rispetto alle previsioni del piano industriale, che stimava una perdita di 6 milioni di euro. Eur spa dovrà continuare a produrre risultati attraverso un costante aumento dei volumi di business sia nell'immobiliare, sia nel congressuale che nel 2022 ha trainato la ripresa collocando il Polo Congressuale come il più importante della Capitale e uno dei più attrattivi e competitivi in ambito nazionale ed europeo".

Il margine operativo lordo "si attesta a 6,861 milioni di euro contro 1,201 milioni di euro dell'esercizio precedente (+471%)" mentre l'Eibt è stato negativo a -1,086 milioni di euro, "a causa soprattutto di significative poste reddituali negative, essenzialmente costi fissi derivanti dall'ingente valore del patrimonio immobiliare di proprietà quali ammortamenti (4,917 milioni di euro) e imposta comunale sugli Immobili (2,448 milioni di euro)".

A fare da traino alla crescita del fatturato (+26%) è stato, in particolare, il settore congressuale che ha fatto registrare nel 2022 un aumento del 269%, con ricavi che si attestano nel 2022 a 10,513 milioni di euro contro i 2,851 milioni di euro dell'esercizio precedente. Ciò, sia per effetto di un incremento delle giornate di occupazione delle strutture del sistema congressuale (La Nuvola e Palazzo dei Congressi). (ANSA).