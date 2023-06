ANSA.it Lazio Roma, poliziotta uccisa a San Basilio: l'omicida era un suo collega

Roma, poliziotta uccisa a San Basilio: l'omicida era un suo collega Il corpo della donna è stato trovato nell'androne di un palazzo in via Rosario Nicolò. L'aggressore si è tolto la vita in auto con la stessa arma