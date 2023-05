Regeni: gup Roma, dall'Egitto una scelta antidemocratica

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Per il gup di Roma la questione sollevata dalla Procura, in tema di assenza degli imputati, è "rilevante e non costituzionalmente infondata". "La scelta delle Autorità egiziane di sottrarre i propri cittadini alla Giurisdizione italiana e all'accertamento delle responsabilità, è una scelta anti-democratica, autoritaria - afferma il gup nell'ordinanza con cui ha inviato gli atti alla Consulta - che di fatto crea in Italia, Paese che si ispira ai principi democratici e di eguaglianza, una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri di altri Paesi, che in casi analoghi verrebbero processati". (ANSA).