Ok da commissione Cultura a arene cinematografiche estive

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Con il parere favorevole della commissione Cultura sulla delibera di Giunta che dà il via libera all'arena del Parco degli Acquedotti, all'arena acquatica a Villa Ada e alle arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci si completa una programmazione estiva che dota la città di una suggestione strategica: tornare a vedere i film su maxi schermo in un contesto collettivo e popolare, aiutando in questo senso il ritorno alle sale cinematografiche il prossimo autunno-inverno". Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Dem e presidente della commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale "Il provvedimento di oggi - afferma ancora - si inserisce infatti nel più ampio piano di rilancio di arene estive che si espleteranno con il bando dell'Estate Romana e anche con le tre arene di Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca, rese possibili queste ultime da finanziamenti ascrivibili ai Piani Urbani Integrati. Per Roma, dopo la scelta già fatta questo inverno di sostenere il rilancio delle sale cinematografiche e teatrali con un carnet di ticket agevolati - conclude Battaglia - azione politica che richiede strutturalita' anche per i prossimoi anni, ci aspetta dunque un'estate di film all'aperto. Cultura che spazia dal centro alla periferia, restituendo a tutti la possibilità di partecipare alla vita della città, di valorizzare gli spazi pubblici e di verificare l'impianto delle politiche pubbliche a sostegno del settore".

