Nunzia De Girolamo aggredita dopo incidente,'attimi di paura'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Un piccolo incidente si è trasformato in un'aggressione con calci all'auto e, se non intervenivano passanti e automobilisti, "poteva finire peggio". Vittima dell'episodio Nunzia De Girolamo che racconta la sua disavventura sulle strade di Roma, finita con una denuncia ai carabinieri, in un video su Instagram.

"Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo -racconta l'ex paramnetare e ora conduttrice tv - Capita a tutti di avere un lievissimo sinistro, soprattutto in una città così affollata e trafficata come Roma.

Un piccolo graffio si è trasformato in un casino assurdo. Una aggressione fuori dal normale, con calci violenti contro la mia portiera e la conseguente rottura di uno specchietto della mia auto". De Girolamo ringrazia "i passanti e gli altri automobilisti che si sono fermati per evitare il peggio. La celerità delle forze dell'ordine che ho prontamente allertato.

Ovviamente ho subito sporto denuncia perché soggetti del genere non possono continuare a fare ciò che vogliono. Quella violenza va combattuta in ogni modo" (ANSA).