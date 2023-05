Incontro casuale con Friedkin, i tifosi chiedono di Mourinho

(ANSA) - BUDAPEST, 31 MAG - Incontro casuale a Budapest tra alcuni tifosi della Roma e il presidente giallorosso Dan Friedkin nella capitale ungherese per assistere alla finale di Europa League. E oltre ai saluti i supporter hanno azzardato anche la domanda delle domande al numero 1 romanista sul futuro del tecnico portoghese Josè Mourinho. Lui in risposta ha sorriso, poi si è dedicato alle foto e a qualche "Daje" e "Forza Roma".

Ieri in conferenza stampa lo Special One ha risposto così ad una domanda sulla possibilità di annunciare l'addio come ai tempi del triplete Inter dopo la finale vinta al Bernabeu: "Del futuro ho parlato con i miei due capitani che vengono qua. A loro ho risposto in modo molto obiettivo, sanno quello che penso. C'è tanta differenza rispetto alla situazione con l'Inter, con il Real Madrid era tutto fatto. Ora io ho zero contatti con altri club e per questo stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Contiamo noi e domani saremo noi ed è cosi che vogliamo giocare". (ANSA).