Atac, '91% ascensori metro sarà attivo dopo l'estate'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Ad aprile gli ascensori delle metro di Roma erano disponibili al 78%, con un totale di 128 impianti fermi; ora, a maggio, sono 109 gli impianti fuori servizio, con 486 in servizio e una disponibilità dell'82%. L'obiettivo è raggiungere il 91% tra agosto e settembre. Lo ha spiegato Atac nel corso di una audizione in commissione capitolina Mobilità, presieduta da Giovanni Zannola.

"Oltre alla manutenzione preventiva - ha affermato il direttore di esercizio di Atac Marina Adduce - le cause principali di fermo attuali sono gli adeguamenti propedeutici alla revisione generale. Ci sono poi 15 impianti a Bologna e Tiburtina in fase di lavorazione perché avevano raggiunto i 30 anni di vita, e sono stati smantellati e sostituiti con nuovi impianti in via di ultimazione. Sono già stati installati, a breve ci saranno i collaudi. Contiamo - ha detto ancora l'ingegner Adduce - di ultimare le attività revisione speciale per riattivare a giugno gli ascensori della metro A (Subaugusta, Cinecittà, Manzoni, Furio Camillo) per arrivare a riattivarli tutti tra agosto e settembre. Stessa cosa per gli ascensori della B1: riattivare tra giugno e luglio quelli a 'fine vita tecnica', e gli ultimi, quelli di Piramide, tra ottobre e novembre".

In audizione anche gli ingegneri di Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) Paolo Bernardini e Giuseppe Giovanni Maria Crisani: "Siamo in linea su quanto dice Adduce - hanno spiegato - anche se alcune tempistiche forse mi sembrano un po' ottimistiche, dobbiamo valutare la documentazione. Per quanto riguarda alcuni impianti forse è più probabile alla fine dell'anno, salvo imprevisti, se la documentazione è tutta a posto. Da parte nostra c'è il massimo della collaborazione".

Adduce ha poi spiegato che si pensa a "riattivare i quattro tappeti mobili del sottopasso Ostiense-Piramide entro gli inizi di settembre. Atac sta effettuando anche un piccolo ammodernamento del sottopasso, con interventi sull'illuminazione". (ANSA).