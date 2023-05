Assessora Alfonsi, ripristiniamo i simboli della memoria offesi

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "In questi giorni sono accaduti fatti esecrabili nella nostra città, che hanno offeso la nostra memoria collettiva. Prima è stato colpito l'albero di ulivo dedicato alle vittime della shoah e del Samudaripen, il genocidio della popolazione romanì, che era stato messo a dimora il 25 marzo scorso nel giardino di Piazza Vittorio Emanuele II in occasione dell'evento 'Memoria a più voci' organizzato dall'Unione Giovani Ebrei d'Italia, dall'Unione Comunità Romanès, dall'Università Sapienza e dall'Associazione 'Arte e Memoria'.

La scorsa notte è stata sradicata e deturpata con l'incisione di svastiche la targa in ricordo di Willy Monteiro, apposta nel 2020 nel piccolo giardino che porta il suo nome all'Esquilino. A distanza di poche ore uno dall'altro, due episodi di aggressione violenta contro dei simboli dedicati alla memoria di coloro che la violenza l'hanno subita fino a morirne. Episodi che ci riportano indietro nel tempo, a situazioni di stupidità cieca e intolleranza che non avremmo mai più voluto vedere, perché risultano insopportabili alle nostre coscienze." Così Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale in una nota "Non permetteremo a nessuno di oltraggiare la memoria delle vittime, sarebbe come ucciderle di nuovo. Oggi stesso il Servizio Giardini provvederà a sostituire l'albero danneggiato, mentre al più presto il Municipio Roma I Centro rimetterà al suo posto la targa dedicata a Willy" conclude l'Assessora. (ANSA).