Ama, servizio straordinario per area Olimpico

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Ama, d'intesa con Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo straordinario nell'area attorno allo Stadio Olimpico, dove questa sera sono attesi oltre 60mila tifosi giallorossi per la visione sui maxi-schermi della finale di calcio Europa League, in diretta da Budapest, tra la squadra della Roma e il Siviglia. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Già a partire dalle 18 di oggi, saranno attivi 3 presidi fissi con personale dell'azienda che assicurerà interventi di pulizia e spazzamento a ciclo continuo a piazza Mancini, Ponte Milvio e piazza Lauro De Bosis.

Al termine dell'evento, poi, entrerà in azione una speciale task force composta complessivamente da 40 tra operatori della sede territorialmente competente e del Nucleo speciale per il decoro urbano dell'azienda. Le squadre operative saranno supportate da 20 mezzi di vario tipo (compattatori, veicoli a vasca, spazzatrici, lavastrade, ecc.). Tutte le operazioni, pre e post evento, si svolgeranno in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale. (ANSA).