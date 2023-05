Alessandro Gassman all'Ama,'dopo 15 mesi ci vogliono risposte'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Io ringrazio il presidente di Ama , la società che gestisce i rifiuti a Roma per aver dato una risposta ad un mio post che evidenziava la situazione disastrosa in cui versa la città ed il centro storico. Ora, dopo 15 mesi, i cittadini attendono fatti, grazie". Così in un tweet l'attore Alessandro Gassman replica all'azienda capitolina che si occupa di igiene urbana. IL presidente di Ama, Daniele Pace, rispondendo ad un tweet in cui Gassman denunciava il degrado e la sporcizia nel centro di Roma aveva fatto riferimento a "problematiche ereditate dal passato". (ANSA).