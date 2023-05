Tangenti per lavori in tribunale a Roma, in nove a giudizio

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio nove persone nell'ambito del procedimento legato a presunte mazzette per appalti in lavori di manutenzione al tribunale e altri immobili pubblici.

Il giudice ha inoltre disposto otto non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e tre assoluzioni. Assolti, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, l'imprenditore Gaspare de Blasi, difeso dall'avvocato Giuseppe Cincioni, il dirigente pubblico Luigi Fazzone e la dirigente Cira Stefanelli.

Per Fazzone la formula è "perché il fatto non sussiste", per gli altri due imputati "perché il fatto non costituisce reato". Nei confronti degli imputati le accuse, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e turbativa d'asta per vicenda che risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il 2017. Per i rinviato a giudizio la prima udienza è stata fissata al prossimo 20 settembre. (ANSA).