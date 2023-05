Lista Gualtieri, divelta targa per Willy Monteiro a Esquilino

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Nella nottata è stato divelta la targa per Willy Monteiro, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020 dai fratelli Bianchi, che si trova in zona Esquilino". A darne notizia sono i consiglieri capitolini della Civica Gualtieri Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro. "Un atto vergognoso, vile, che ci lascia senza parole - aggiungono - Roma Capitale provvederà al più presto al ripristino del memoriale dedicato al ragazzo, medaglia d'oro al valore civile alla memoria dopo il suo atto di coraggio che, purtroppo, si concluse con la sua prematura scomparsa, a soli 21 anni. Respingiamo con forza ogni deriva violenta, la nostra città non può e non deve permettersi che sparute minoranze di mentecatti infanghino la memoria di chi ha dato la vita per difendere il prossimo. La targa di Willy sarà di nuovo al suo posto". (ANSA).