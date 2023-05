Uccise una 14enne durante inseguimento, poliziotto a processo

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Rinviato a giudizio l'agente di polizia che durante un inseguimento, nel marzo del 2021 a Roma, causò un incidente in cui perse la vita Sheena Lossetto di 14 anni. Il fatto avvenne in via di Salone, zona est della Capitale. Nei confronti dell'agente, difeso dall'avvocato Federica Casale, l'accusa è di omicidio stradale e lesioni.

Il gup ha fissato il processo tra due anni: il 18 marzo del 2025 davanti al giudice monocratico di piazzale Clodio.

Lo scontro avvenne nel corso di un inseguimento a due rapinatori: l'auto della polizia, guidata dall'agente, andò ad impattare con la macchina su cui viaggiava la ragazzina assieme a suoi familiari. L'auto dei rapinatori venne poi trovata nella zona dell'autostrada A24. (ANSA).