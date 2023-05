Bimba ferita in incidente stradale vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Una bambina di sei anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Arno a Pomezia, centro in provincia di Roma. Lo scontro ha coinvolto un camion e un furgone su cui era a bordo la piccola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazzina affidandola alle cure del 118 per il trasporto in eliambulanza all'Ospedale Bambino Gesù. Sul posto le forze dell'ordine. (ANSA).