Alessandro Gassmann, Roma è uno schifo per i rifiuti

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Roma e i rifiuti, il problema non è di oggi. Un tema caro ad Alessandro Gassmann che da anni solleva la questione, ma questa volta sembra davvero esausto e ha pubblicato sui suoi canali social, twitter e Instagram due sfoghi, dove se la prende in particolare con i porta rifiuti ad anfora, in plastica che si trovano in centro città.

"Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli di piccole dimensioni per i rifiuti nel centro di Roma e non differenziati non sono adatti? - scrive l'attore su Twitter - Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti". A chi sempre sui social risponde che è un problema anche di civiltà, di cittadini, l'attore romano replica: "Fa schifo, non va bene.

Quei secchi sono strapieni ed il ricambio è insufficiente. Puzza di guano, ci sono cartacce, plastica che svolazza, buche, tombini completamente tappati, turisti-schifati. città di cui vergognarsi", aggiunge Gassmann prima di proporre una prima, parziale soluzione pubblicando la foto di contenitori più grandi e meglio gestibili. Questo il modello ideale che funziona e non può essere attaccato dai gabbiani. Capisco che non è stiloso, ma funzionerebbe" firmandosi Romasonoio. (ANSA).