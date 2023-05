Droga: fermato vicino Roma con 5 kg di hashish in auto

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Gli agenti commissariato San Lorenzo, a Roma, hanno arrestato, a seguito di attività investigativa, un cittadino marocchino di 34 anni poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso di una attività di pedinamento, hanno seguito l'uomo mentre si dirigeva a bordo della sua vettura verso Nettuno. All'altezza di via dei Laghi lo hanno fermato e controllato. All'interno dell'auto sono stati trovati oltre 5 kg di hashish suddivisi in 51 panetti da un etto. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura. (ANSA).