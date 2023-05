Lite tra famiglie nomadi vicino Roma, interviene la polizia

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Una violenta lite tra due famiglie nomadi è avvenuta questo pomeriggio in un parcheggio sulla via Pontina, a Roma. Nel corso dell'alterco sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenute alcune volanti della Polizia e la Scientifica: gli autori della avevano già fatto perdere le loro tracce ed a terra non è stato trovato alcun bossolo e ciò fa supporre gli inquirenti che sia stata utilizzata una scacciacani. (ANSA).