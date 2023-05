Finale Coppa Italia, controlli Ps, 1000 sequestri e 7 denunciati

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Serrati i controlli disposti dalla Questura di Roma in occasione della finale di Coppa Italia Inter-Fiorentina hanno portato a oltre mille sequestri e sette persone denunciate che, in violazione di un'ordinanza prefettizia, vendevano alcolici: tre di loro, inoltre, sono stati denunciati perché inottemperanti al Foglio di Via Obbligatorio di cui erano destinatari.

L'obiettivo era contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e verificare il rispetto delle ordinanze relative alla vendita di bevande in contenitori di vetro, oltre a prevenire il fenomeno del bagarinaggio: 18 le sanzioni amministrative - per un importo di circa 90 mila euro, per commercio abusivo di generi alimentari e bevande alcoliche e relativo sequestro della merce posta in vendita. Sequestrati inoltre più di mille pezzi tra sciarpe e oggetti vari di merchandising delle 2 squadre. (ANSA).