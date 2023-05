Controlli cc in centro, 10 persone fermate,multe per 50mila euro

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Dieci persone fermate, altre 18 denunciate e multe elevate per 50mila euro. E' il bilancio dei controlli nel Centro di Roma dei Carabinieri.

In poche ore i Carabinieri hanno fermato un egiziano, con precedenti, che è stato arrestato e condotto a Regina Coeli in esecuzione di un ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Roma, per rapina; un romano di 50 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione poiché deve scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi nel 2018 a Roma ed è stato condotto nel carcere di Rebibbia; per lo stesso motivo un 27enne romano è stato condotto a Regina Coeli; in via Nazionale, i Carabinieri hanno controllato un 23enne di origini nord africane, in Italia senza fissa dimora e con precedenti che è risultato gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione: dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi per una rapina commessa a Roma lo scorso 20 gennaio. Un 44enne del Marocco è stato sorpreso mentre cercava di rubare una vettura parcheggiata in viale Manzoni; un 50enne romeno è stato bloccato alla fermata della metro Termini dopo aver sottratto il borsello a uno straniero; due francesi di 25 e 23 anni, senza fissa dimora, sono stati bloccati dopo aver sottratto il portafogli a un turista argentino in piazza della Repubblica; due cubani di 22 e 18 anni sono stati bloccati dopo aver sottratto la borsa a una turista italiana in via Cavour. Un cittadino africano, senza fissa dimora, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Molti altri sono stati denunciati per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

I Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente un esercizio commerciale di telefonia, di via Carlo Alberto, per un importo di 300 euro, per la mancata esposizione della licenza.

In piazzale Prenestino è stato sanzionato per un importo di 2.000 euro il titolare di un bar, per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale. Elevate anche multe per violazione de codice della strada. (ANSA).