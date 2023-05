'XXII Giornata Nazionale Sollievo',iniziative della Asl Roma 6

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Promuovere la qualità della vita dei pazienti affetti da una malattia critica e dei loro familiari sensibilizzando l'opinione pubblica è l'obiettivo della "XXII Giornata Nazionale del Sollievo" del 28 maggio, promossa dalla fondazione Ghirotti e dal Ministero della Salute.

La riflessione, informa una nota della Asl Roma 6, riguardante soprattutto le fasi terminali della vita, pone l'accento sulla umanizzazione delle cure, sullo sviluppo di cure palliative e sulla diffusione della terapia del dolore.

L'azienda sanitaria, in occasione della XXII Giornata Nazionale del Sollievo, in accordo con le figure professionali coinvolte nel processo di cura e sollievo dal dolore (oncologo, palliativista, terapista del dolore, psicologo, dirigenza infermieristica; servizio NAD (Nutrizione Artificiale Domiciliare) e di Picc-team (Peripherally Inserted Central Catheters) diffonderà un video con contributi degli operatori impegnati nella gestione clinica del paziente oncologico e testimonianze dei pazienti.

Il 29 maggio dalle 9.00 alle 13.00 negli spazi adiacenti gli ingressi dell'Ospedale dei Castelli di Ariccia, degli Ospedali di Frascati, Velletri ed Anzio e del Presidio ospedaliero di Marino, saranno presenti Punti Informativi gestiti da un team di professionisti coinvolti nel percorso di cura dei pazienti con malattia critica, in uno spirito di multidisciplinarietà integrata.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, presso la Sala Conferenze dell'Ospedale dei Castelli, si terrà il Convegno dal titolo "Chi narra la sofferenza e…chi se ne prende cura" - Cure palliative, terapia del dolore ed umanizzazione delle cure.

