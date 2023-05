Roma: 9 su 10 'promuovono' le farmacie comunali

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale ha svolto un'indagine di qualità percepita presso le 45 farmacie comunali gestite dall'Azienda Socio- Sanitaria Capitolina Farmacap, intervistando 518 utenti tra il 2 maggio e il 30 settembre 2022.

È quanto si legge in una nota. Complessivamente il 91% degli utenti intervistati ha dichiarato di essere molto o abbastanza soddisfatto del servizio, apprezzando soprattutto la preparazione e la cortesia del personale (migliore caratteristica per il 34% degli intervistati), nonché l'accessibilità in senso lato. In generale, il 43% degli intervistati non ha segnalato alcuna criticità. Il punto di debolezza riscontrato più frequentemente riguarda l'insufficiente disponibilità di farmaci in sede: il 21% degli intervistati si lamenta di dover ricorrere spesso all'ordinazione con ritiro successivo. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di essere cliente abituale (77,4%) e consapevole di recarsi presso una farmacia comunale (80,1%). Le motivazioni principali che guidano i cittadini a rivolgersi presso queste strutture sono la prossimità e l'accessibilità (per l'83% dei clienti abituali). (ANSA).