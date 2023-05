Gualtieri,per i taxi modello-Milano,spero in raddoppio corse

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Sui taxi ho firmato l'ordinanza che introduce le turnazioni integrative attraverso la seconda guida.

È un modello adottato da sei mesi a Milano, i taxi potranno iscriversi e fare circolare la vettura con un ulteriore autista con turni da quattro a sette ore. Contiamo che si possa avere quasi un raddoppio delle corse aumentando il servizio in punti e orari critici, come di sera nei fine settimana alla stazione Termini". Lo annuncia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla presentazione delle nuove norme per il servizio di taxi e Ncc, in sala delle Bandiere in Campidoglio. "Ci sono luoghi e ore in cui la disponibilità è molto efficiente e altri in cui ci sono criticità - precisa - .Se arrivassimo al tasso di adesione del 12 per cento, sarà come avere mille nuove licenze a Roma. Non si spalma sull'intero tempo e spazio del servizio ma soltanto dove c'è necessità e in modo coerente con i picchi di domanda". "Il nuovo regolamento di taxi ed Ncc approvato dall'Assemblea capitolina prevede la sospensione della licenza alla prima infrazione, una semplificazione per il trasferimento delle licenze e c'è un numero unico 060609 per le prenotazioni a cui adesso si accede gratuitamente", spiega il sindaco. (ANSA).