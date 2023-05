Europa League: per la finale maxischermi all'Olimpico

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Stadio Olimpico aperto in occasione della finale di Europa League che il 31 maggio vedrà in campo la Roma a Budapest contro il Siviglia. In base a quanto si apprende la società che gestisce l'impianto allestirà all'interno dello stadio dei maxischermi dove sarà possibile seguire la sfida.

Della possibile apertura dell'Olimpico si è discusso nell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza svolto in prefettura. Per quanto riguarda l'ordine pubblico spetterà alla Questura, come avviene per tutte le partite, prevedere una apposita ordinanza. (ANSA).