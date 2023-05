Abusa di una donna e le ruba la borsa, un fermo a Latina

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Stava entrando nel portone di casa quando uno sconosciuto l'ha aggredita e abusata per poi portarle via la borsa. Dopo due settimane dalla violenza la polizia di Latina ha rintracciato e sottoposto a fermo l'autore degli abusi, un 26enne tunisino senza fissa dimora.

Le indagini della Squadra Mobile di Latina sono scattate la notte del 12 maggio scorso quando una volante è intervenuta in via dei Volsci per la segnalazione di una lite. Dalle indagini è poi emerso che la ragazza, 30 anni, aveva subito l'aggressione sessuale e l'uomo le aveva portato via anche la borsa per poi ritornare davanti al portone. Tutte circostanze che oltre ad essere state riferite dalla donna hanno trovato il riscontro dalle immagini della telecamera posizionata nell'androne del palazzo.

Nel pomeriggio di ieri il 26enne è stato rintracciato in città nei pressi della stazione delle autolinee e, al termine degli atti di rito, è stato tradotto in carcere in attesa del giudizio di convalida.

A Latina i primi di maggio un altro senza fissa dimora era stato fermato per abusi su una 16enne (ANSA).