Nuove regole per i 150 centri anziani, ora 'Case sociali'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - L'Assemblea capitolina, presieduta da Svetlana Celli, ha approvato questo pomeriggio il nuovo 'Regolamento per il funzionamento delle Case sociali delle persone anziane e del quartiere di Roma Capitale', che ridisegna i quasi 150 Centri anziani della città. La delibera è passata con 30 voti favorevoli e 4 astenuti (Udc-Fi e FdI).

A illustrare la delibera è stata la presidente della commissione Politiche sociali Nella Converti (Pd): "E' un regolamento frutto di mesi di consultazioni di cui vado fiera, dai sindacati al terzo settore, i coordinatori dei centri anziani e i consigli municipali della città - ha detto - Oggi siamo davanti a una svolta epocale. Non solo recepiamo le linee guida della Regione Lazio: noi li ridisegnamo, dando loro nuova vita dopo la pandemia. Con questo nuovo regolamento li trasformiamo in Aps, associazioni di promozione sociale. Non è solo un fatto linguistico: passeremo dal chiamarli Csa, a Csaq, Case sociali del quartiere di Roma Capitale. Siamo convinti che si possa andare verso l'intergenerazionalità e l'invecchiamento attivo grazie a questo regolamento, e che questi luoghi possano diventare punti di riferimento non solo per le persone anziane ma per tutto il quartiere. L'apertura al quartiere, con la persona anziana al centro che facciamo collaborare con tutto quello che c'è intorno è il fulcro e il centro del nuovo regolamento".

"Parliamo - ha detto ancora Converti - di 149 luoghi della nostra città, che si trovano nei posti più lontani dal centro storico e che talvolta sono l'unico luogo dove le persone possono riunirsi. Come Roma Capitale possiamo dare un grande segnale e scrivere una nuova storia per questi centri che furono voluti da Petroselli e far sì che tutte le persone che circolano questi luoghi, e non solo gli anziani - ha concluso - non conoscano l'isolamento e sentano presenti la comunità e le istituzioni". (ANSA).