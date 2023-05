Ruba 60mila euro in borse e gioielli dalla casa dove lavora

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Badante ruba dalla casa del suo assistito borse e gioielli per 60mila euro. La vicenda risale all'aprile scorso quando una una donna originaria di Roma ma residente a Nepi in provincia di Viterbo, si è recata alla stazione locale dei carabinieri per denunciare il furto di varie borse firmate e gioielli antichi sottratti dalla sua abitazione.

Da tempo la donna aveva notato la continua sparizione di vari oggetti firmati che aveva acquisito negli anni come benefit grazie al suo lavoro di dirigente in una azienda di un noto brand nazionale. Ma non solo, infatti, dalla casa della vittima erano spariti inspiegabilmente anche vari antichi gioielli di famiglia. A indurre la donna a sospettare della badante del padre, anch'esso residente con lei, la sparizione a marzo di un bracciale è un anello conservati in un comò.

Insospettita da questo la donna avrebbe controllato a fondo rendendosi conto che erano spariti vari oggetti d'oro e molte borse firmate che possedeva. La certezza dell'autore dei continui furti, è poi arrivata dal fatto che la vittima aprendo una scatola, al posto della borsa firmata che avrebbe dovuto contenere aveva trovato il ciondolo che abitualmente la badante del padre portava al collo. A ulteriore conferma dei sospetti verso la donna, una 52enne italiana, la comparsa in vendita sul web di alcuni oggetti che secondo la donna presumibilmente le appartenevano. Ad inchiodare la badante la perquisizione dei carabinieri fatta nella sua abitazione. I militari dell' arma hanno infatti ritrovato durante il controllo una buona parte delle cose sottratte nella casa della sua datrice di lavoro. Per la 52enne è scattata la denuncia a piede libero per furto in abitazione. (ANSA).