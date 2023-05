Rocca e Aurigemma premiano Frosinone Calcio

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il Frosinone Calcio è stato ricevuto oggi in Consiglio regionale, nella sala Mechelli, per una cerimonia di premiazione per la vittoria del campionato di Serie B e la conseguente promozione in Serie A nella prossima stagione calcistica.Il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, e il presidente della Regione, Francesco Rocca, hanno accolto il presidente Maurizio Stirpe e i consiglieri delegati, l'allenatore Fabio Grosso, tutti i calciatori e tutti i membri dello staff tecnico della squadra ciociara, protagonista di un'altra storica promozione nel massimo campionato di calcio italiano. Presenti anche gli assessori regionali Giancarlo Righini e Pasquale Ciacciarelli, che, insieme ai consiglieri membri dell'Ufficio di presidenza, hanno premiato tutti i rappresentanti del Frosinone Calcio. Targhe celebrative sono state consegnate anche ai manager Guido Angelozzi (Operations), Salvatore Gualtieri (Marketing) e Rosario Zoino (Finance). "Per noi è un momento di orgoglio regionale consegnare questi premi al Frosinone Calcio, che porta a tre il numero delle squadre del Lazio in Serie A", ha detto Aurigemma in apertura della cerimonia. "Questo risultato - ha aggiunto il presidente - ha una rilevanza particolare non solo per il territorio ma anche per tutti quei ragazzi e le persone che praticano sport con l'obiettivo di raggiungere importanti traguardi con l'impegno, i sacrifici e la passione". Parole condivise anche dal presidente della Regione, Francesco Rocca, il quale ha parlato di vittoria di gruppo in un campionato difficilissimo, "un segnale di riscatto che premia un territorio che ha sofferto tanto e che può prendere come stimolo il successo sportivo per raggiungere altri importanti traguardi grazie ai buoni valori, alla partecipazione e all'inclusione". Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, nel ringraziare Consiglio e Regione, ha espresso "immenso piacere per l'attenzione e l'affetto che è stato riservato ai protagonisti di un risultato eccezionale, meritato sul campo e accompagnato da tanti record". (ANSA).