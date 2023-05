Fascia verde: petizione per annullare dilibera e fare referendum

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Il Comitato di iniziativa popolare di cui sono presidente, verrà presentato presso la segreteria comunale il 25 maggio 2023 alle 16.00. Contestualmente presenteremo presso i medesimi uffici la prima petizione popolare giuridicamente valida che chiede l'annullamento della delibera 371/2022, la cosiddetta delibera dell'allargamento della Fascia verde che in alcuni casi arriva fino al raccordo anulare e degli annessi e coercitivi varchi elettronici.

Conseguentemente passeremo alla raccolta firme fisica in tutto il Comune di Roma con un obiettivo minimo di 5001 firme che servono a dare validità alla petizione ed a poter richiedere anche il referendum civico". Lo dice in una nota Enrico Ingami Presidente del 'Comitato firme no Ztl in fascia verde'.

"Forti di un gruppo di oltre seimila persone che aumentano di giorno in giorno sui nostri canali di comunicazione sia social che diretti, desideriamo contrastare una delibera iniqua e mossa da motivazioni perlomeno errate o discutibili. Il popolo romano tutto stavolta non ci sta. Siamo pronti a combattere una battaglia civica senza precedenti", conclude il Comitato.

