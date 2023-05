Tamponamento in autostrada nel Frusinate, due feriti gravi

(ANSA) - CEPRANO, 23 MAG - È di due feriti trasportati in codice rosso negli ospedali di Cassino e Tor Vergata il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sul tratto di A1 autostrada che attraversa la provincia di Frosinone. È accaduto tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano sulle corsie che portano a Roma, al Km 647. Lì c'è stato il tamponamento tra un mezzo pesante ed una Jeep Compass grigia che gli è finita addosso con violenza. Ad avere la peggio sono stati due occupanti della vettura, entrambi di origine campana.

Sul posto hanno operato vigili del Fuoco, sanitari del 118 e agenti della Polizia stradale con il personale tecnico di Società Autostrade. Per trasferire il paziente più grave è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza: l'autostrada è stata chiusa per il tempo necessario al soccorso: si sono determinati quattro chilometri di coda, subito smaltiti. (ANSA).