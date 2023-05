Sindaco realizza un ex voto sotto la cascata dove precipitò

(ANSA) - VICO NEL LAZIO, 23 MAG - "Per grazia ricevuta": il piccolo bassorilievo in marmo bianco di Coreno ritrae il volto della Madonna e porta quella breve epigrafe. A farle scolpire è stato il sindaco di Vico nel Lazio Claudio Guerriero: "sono stato miracolato, non c'è spiegazione scientifica: da quell'altezza non avevo la possibilità di salvarmi".

La stele verrà messa alla base della cascata di Capo Rio. Un anno fa il sindaco è stato protagonista di un incidente in montagna: stava compiendo un sopralluogo presso la cascata, nel territorio di Vico; lì doveva svilupparsi un progetto finanziato dalla Regione ed il sindaco voleva essere certo delle cose scritte sulla documentazione. Ma all'improvviso ha avuto uno sbalzo di pressione, è caduto nel vuoto compiendo un volo di 15 metri finendo alla base della cascata. Ha riportato lesioni gravi: fratture, emorragie interne, è stato ricoverato in ospedale a Roma 3 mesi; ancora zoppica e non ha ripreso a pieno la forma fisica.

"Sono devoto della Madonna, in quei pochi secondi in cui precipitavo ho raccomandato a lei la mia anima" dice il sindaco.

"Ho voluto ringraziarla testimoniando che senza la sua mano non mi sarei potuto salvare": il bassorilievo è stato benedetto domenica da don Luigi Battisti parroco di Vico nel Lazio. Ora il sindaco intende "presentare un progetto per rendere la cascata di Capo Rio un monumento naturale nazionale: domenica andrò a depositare il bassorilievo 'per grazia ricevuta'".

Vico nel Lazio è un borgo di 2mila abitanti. Con i tagli alla pubblica amministrazione, Guerriero si era trovato senza dipendenti, nell' impossibilità di sostituire il personale in pensione: al mattino apriva gli uffici, metteva in moto lo scuolabus e mentre si scaldava il motore scaricava la posta certificata, andava a portare a scuola i bambini, poi si metteva sulla Panda del Comune ed andava a controllare che le strade sui monti fossero percorribili, poi si chiudeva in ufficio e sbrigava le incombenze. "Ora ho dovuto rallentare, non credo però che passerò la mano". 67 anni, operaio metallurgico, Guerriero guida una coalizione civica che è vicina al Pd: alle Regionali si è candidato nella civica a sostegno del candidato presidente di centrosinistra Alessio D'Amato. (ANSA).