Rocca,da gennaio 2024 l'unico punto di accesso visite sarà Recup

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'effetto Rocca sulle liste d'attesa "mi auguro si vedrà entro il 31 dicembre" del 2023 e "dal primo gennaio 2024 l'unico punto di accesso sarà quello del Recup". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione del nuovo blocco operatorio high tech dell'azienda ospedaliera San Camillo- Forlanini all'interno del padiglione Lancisi, a Roma.

"Abbiamo chiamato tutta la parte della sanità privata che non era stata chiamata a rispondere e gli abbiamo dato come termine ultimo dicembre 2023 - ha spiegato - . Parliamo di centinaia di prestazioni specialistiche ambulatoriali che oggi non entravano nel Recup. Oggi grandi strutture private davano lo 0,3 per cento al nostro Recup. Ci sono i tecnici a lavoro per fare in modo che la transizione sia completa - ha aggiunto -. Dal primo gennaio 2024 l'unico punto di accesso sarà quello del Recup. Questo ci consentirà di individuare in quali prestazioni specialistiche dover andare a investire in maniera puntuale perché oggi il 70-75 per cento delle prestazioni specialistiche non è dentro il Recup". "È importante - ha proseguito Rocca - governare tutto ciò che la Regione Lazio, e ognuno di noi, paga. Diciamo inoltre che i contratti che sono stati fatti prima di me con i privati prevedevano già che il 70 per cento delle prestazioni dovesse andare con il Recup. Quindi - ha aggiunto Rocca - quando non si vigila succede quello che è accaduto. Inversamente non mi farò scrupolo a revocare accreditamenti a chi non si metterà a disposizione del Recup", ha sottolineato. (ANSA).