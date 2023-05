Muore travolto sul monopattino, si costituisce pirata

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Si è costituito l'uomo che ha investito e ucciso un ragazzo di 24 anni, cittadino bengalese, mentre quest'ultimo era a bordo di un monopattino in via Casal del Marmo, nella zona nord di Roma. Si tratta di un 26enne e nei suoi confronti l'accusa è di omicidio stradale ma potrebbe essergli contestata anche l'omissione di soccorso. "Ero sotto shock e per questo sono andato via", avrebbe raccontato il ventenne, difeso dall'avvocato Luca Pallotta, agli inquirenti.

