Maltratta per anni moglie e figli, 41enne ai domiciliari

(ANSA) - MONTE SAN BIAGIO, 23 MAG - Ha maltrattato con botte e minacce per anni la moglie e i figli. Per questo un 41enne di Monte San Biagio, in provincia di Latina, è stato posto agli arresti domiciliari. Il provvedimento è scattato lo scorso 19 maggio anche alla luce della querela presentata dalla parte offesa.

Ad eseguirlo i militari del Nor della Compagnia di Terracina, in collaborazione con quelli della Tenenza di Fondi, in ottemperanza all'ordine di custodia cautelare emesso nella stessa giornata dal Giudice per le Indagini preliminari di Latina, che ha concordato con le indagini effettuate dal personale dell'Arma coordinate dalla Procura della Repubblica dello stesso capoluogo. (ANSA).