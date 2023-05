'Il Giro. Una storia d'Italia' al Museo di Roma in Trastevere

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Attraverso i raggi di una bicicletta si può anche leggere il Paese. È quello che si propone la mostra 'Il Giro. Una storia d'Italia', ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal domani al 18 giugno. Un inedito corpo fotografico riguardante la storia del Giro d'Italia - più di cento immagini - tratte in grandissima parte dall'Archivio Storico Riccardi, che racconta, dal 1909 a oggi, uno spaccato dell'Italia.

L'esposizione offre al visitatore una narrazione di sorprendente spessore storico che illumina molti aspetti della società contemporanea.

La mostra è promossa da Roma Capitale, con il contributo dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata da Agr srl con Archivio Storico Riccardi, con il sostegno di Enel, partner della Maglia Rosa, e di Rcs Sports & Events; coordinamento del progetto di Stefano Di Traglia, a cura di Maurizio Riccardi e Giovanni Currado. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Il racconto si snoda non solo attraverso i grandi protagonisti del Giro d'Italia - da Fausto Coppi e Gino Bartali, passando per Gimondi, Moser e Saronni fino ad arrivare a Marco Pantani e Vincenzo Nibali - ma gli scatti descrivono anche l'evoluzione di questo sport e fanno scoprire la passione fatta di inseguimenti e cadute, vittorie in volata e salite estenuanti fissate nella memoria collettiva di più generazioni.

"Il Giro si conferma un evento unico - spiega Alessandro Onorato, assessore a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda - in grado di unire sano agonismo, storia e tradizione. Il Grande Arrivo in via dei Fori Imperiali è solo l'ultimo degli appuntamenti che abbiamo programmato per far vivere la Corsa Rosa".

"La città si arricchisce di eventi per il Giro d'Italia, una delle competizioni sportive più antiche del nostro Paese. Sono passati 114 anni dalla prima edizione", aggiunge l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. (ANSA).