Al via la mostra "Dialogo tra arte e scienza" dei liceali romani

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Raccontare la scienza con i linguaggio comunicativo dell'arte. E' stata inaugurata oggi, 22 maggio 2023, a Roma la mostra "Connessioni - Dialogo tra Scienza e Arte" allestita dai ragazzi del laboratorio inclusione "Non uno di meno" della sede succursale del Liceo "G. Caetani" di Roma.

L'obiettivo del progetto, ideato dalle docenti specializzate per il sostegno didattico Daniela Bertozzi, Silvia Capitoli, Alessandra Falasconi, è stato quello di promuovere la cultura scientifica, avvicinando i ragazzi al mondo della biologia e raccontandola con il linguaggio dell'arte. Dopo lo studio degli argomenti gli studenti sono stati invitati ad esprimere in forma artistica le loro impressioni.

Le opere rappresentano così la comunicazione, immaginata dagli studenti, di concetti scientifici attraverso uno dei linguaggi più incisivi come quello artistico. (ANSA).