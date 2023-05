Serie A: Udinese-Lazio 0-1

(ANSA) - UDINE, 21 MAG - Scatto decisivo verso la Champions della Lazio che vince in maniera autoritaria a Udine nonostante il minimo scarto (1-0). Gli ospiti hanno controllato agevolmente tutta la gara e non hanno mai rischiato nulla, conquistando tre punti che possono valere oro, visto anche il doppio confronto diretto della prossima settimana tra Juventus e Milan e tra Inter e Atalanta. L'Udinese? Non pervenuta. Dopo aver battuto, a inizio anno, alla Dacia Arena, tutte e tre le finaliste europee, oggi di fatto non è scesa in campo, proseguendo nel periodo nero delle ultime settimane.

La svolta del match arriva al 15': Immobile viene toccato in area da Masina e per Pairetto è penalty, è lo stesso bomber della Nazionale che insacca spiazzando Silvestri. La Dacia Arena è una bolgia perché ritiene che il contatto sia stato veniale.

Furioso nel dopopartita anche il dirigente Pierpaolo Marino, che parla di "rigore inventato" e di "simulazione di Immobile", concetti poi ripresi anche dal tecnico dei friulani, Andrea Sottil (ANSA).