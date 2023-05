Presentati alla città i figli migliori di Roma 2023

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Si è svolta stamattina, nell' affollatissima aula magna del Dipartimento di Architettura Roma Tre, la premiazione dei 'figli migliori' che hanno partecipato al bando proposto per il settimo anno consecutivo dal Roma Best Practices Award.

Il premio, giunto alla sua settimana edizione, è suddiviso in varie sezioni: Roma studia bene, Roma bene comune, Roma abita bene, Roma accoglie bene, Roma cresce bene. La novità di quest'anno è la categoria Roma lavora bene, riservata alle società benefit e alle loro azioni nei confronti della crescita cittadina Sono 20 le realtà che avranno così l'opportunità di realizzare il proprio progetto volto alla crescita sociale e culturale della città, grazie agli sponsor che sostengono il Premio.

"Ogni giorno migliaia di cittadini mantengono viva la nostra città, con l'impegno quotidiano e costante in vari campi. Il Premio nasce per riconoscere sostenere e mettere in rete questo patrimonio, grazie al contributo delle imprese più illuminate.

Obiettivo concreto per noi è costruire, in maniera organica, una città comunità" dichiara Paolo Masini, presidente del Romabpa e ideatore del premio.

Sono infatti ad oggi circa 150 i progetti realizzati dall'associazione. A quelli già realizzati, si aggiungono quelli premiati, in questa mattinata, nelle diverse categorie e che verranno realizzati concretamente entro giugno 2024. (ANSA).