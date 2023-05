Usavano i social per vendere la droga, 4 minori arrestati

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato quattro minori, tutti gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'area del parcheggio della stazione metropolitana Cipro, i quattro minori, tre di 16 anni e uno di 14, sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre cedevano 30 grammi di hashish ad un loro coetaneo, identificato e segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore. L'acquisto della droga era stato concordato, mediante l'utilizzo di uno noto social network molto utilizzato dai giovani. Bloccati per un controllo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità dei minori, un 1 kg di hashish, 190 euro ritenuto provento di pregressa attività illecita, un bilancino di precisione e due coltelli utilizzati per il taglio dello stupefacente. I minori arrestati sono stati condotti presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli a disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori. (ANSA).