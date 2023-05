Gualtieri, domani non si terrà concerto del gruppo skinhead

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Ho appreso che a seguito dell'intervento della questura di Roma il concerto del gruppo skinhead Gesta Bellica domani non si terrà. Una buona notizia per la nostra città che si ispira ai valori dell'antifascismo e della Costituzione repubblicana". Lo scrive su twitter in sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (ANSA).