Fascia verde: Gualtieri, 'al lavoro per limiti più graduali'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Se la Regione ce lo consente stiamo provando a rendere più graduale l'introduzione dei limiti. Forse riusciremo a non far entrare il limite a euro 4 quest'autunno".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Tagadà su La7, rispetto alle modifiche alla ztl fascia verde.

Gualtieri ha detto di prendere esempio da Milano, con le deroghe e il cosiddetto Move-In: "Tutte le auto, anche quelle molto vecchie, con gli 'euro' più bassi - ha detto - hanno un numero di chilometri che si possono percorrere. Chi deve fare qualche spostamento, magari fino al parcheggio di scambio, ha un tetto di km, così si evita che qualcuno di colpo non possa circolare". Per il piano di modifica, ha detto, "ci vorrà qualche giorno".

"Non possiamo essere l'unica città d'Italia dove possono circolare tutte le auto - ha detto ancora Gualtieri - Le altre città hanno dei limiti per 'euro' più su di Roma. Se ho un inquinamento dell'aria che rischia di far venire le malattie polmonari alle persone, per me è un intervento obbligato di salute pubblica".

Sui trasporti pubblici, "premesso che Roma è la città più grande d'Europa e sono state fatte poche metro in passato", il sindaco ha spiegato di stare lavorando: "Alcune cose si vedranno più rapidamente, stiamo comprando nuovi bus, stiamo incrementando le frequenze, anche se Roma è sottofinanziata rispetto al Tpl e se non lo fosse potrebbe mettere più autobus.

Possiamo prevedere un miglioramento nei prossimi anni. E' un lavoro che prevede un po' di tempo". (ANSA).