Domani a Roma manifestazione a sostegno della natalità

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "E' tutto pronto per la grande manifestazione nazionale 'Scegliamo la Vita'. Domani migliaia di famiglie, cittadini e oltre 120 associazioni sfileranno per le strade di Roma per celebrare la bellezza e la dignità della vita umana. Il diritto alla vita è quello primario da cui discendono tutti i diritti della nostra società. C'è un popolo che vuole lanciare una sfida a tutta Italia: investire e credere nella vita, nelle famiglie, nella protezione dei bambini, dei giovani, delle mamme e dei papà, degli anziani, dei disabili e fragili.

Soltanto proteggendo la vita in ogni sua fase, dal concepimento fino alla morte naturale, possiamo aspirare a un Paese civile in costante crescita". Lo sostiene Massimo Gandolfini, uno dei portavoce della manifestazione pro life che partirà domani a Roma, alle ore 14, da piazza della Repubblica per poi concludersi in piazza San Giovanni in Laterano.

"Domani - aggiunge l'altra portavoce dell'evento, Maria Rachele Ruiu - invaderemo gioiosamente le strade di Roma, per testimoniare la bellezza della famiglia, aperta alla vita, vera speranza del nostro Paese. Chiederemo uno sguardo privilegiato su famiglie, bambini e naturalmente sulle donne, troppo spesso discriminate perché mamme, o abbandonate alla solitudine e all'aborto difronte a gravidanze inaspettate o difficili.

Vogliamo rispondere ai giovani che desiderano mettere al mondo figli, ma che temono il momento storico, di scommettere sulla vita e sulla famiglia. L'Italia restituisca a tutti la vera libertà, quella che non rinuncia a nessuno e accoglie, custodisce e si prende cura di tutti: dal più piccolo nascituro fino alla vita più fragile, ferita, scartata". (ANSA).