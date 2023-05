Una panchina di Pistoletto per il progetto scolastico a Gabii

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Sostenibilità ed ecologia approcciano il territorio attraverso l'arte contemporanea in un percorso che porta a compimento iniziative di educazione civica e cittadinanza attiva nella Capitale.

Tutto si tiene attorno all'iniziativa promossa dall' Istituto Comprensivo Elisa Scala di Roma, nel quartiere della Borghesiana, che ha chiesto ed ottenuto in questi giorni la donazione di una delle panchine che compongono il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

L'istituto dista a pochi chilometri dall'area archeologica di Gabii, che nel 2021 ospitò, in occasione del Festival delle Periferie, l'esposizione delle 100 Panchine per Roma, in plastica riciclata e riciclabile: messe insieme configuravano l'opera che ha la forma del simbolo del Terzo Paradiso. Per Pistoletto l'adozione della panchina è il gesto che attiva un meccanismo di diffusione della cultura, ma soprattutto un messaggio di sensibilizzazione ecologica e cittadinanza attiva.

Un messaggio recepito dalla scuola che chiesto l'adozione di una panchina (ne ha ricevuta una delle tre finanziate da Bulgari), in virtù della piena condivisione del messaggio ecologista dell'autore ma, soprattutto, del sempre più stretto legame con il sito archeologico di Gabii.

Da un anno, infatti, la scuola, ha stretto un protocollo d'intesa con la Sprintendenza Speciale Roma per l'accessibilità all'area archeologica poco distante: legato a questa iniziativa è nato il progetto Veni, vidi, Gabii che coinvolge gli studenti in orario scolastico, ma anche quelli che partecipano ai laboratori pomeridiani del Fablab, fiore all'occhiello della scuola. Oggi è quindi stata inaugurata la mostra Veni, vidi, Gabii in cui sono esposti i ritrovamenti, le bellezze, le visioni, le mappe e le tappe del viaggio degli alunni alla scoperta di Gabii. Infine, l'agenzia di comunicazione Minestudio, che ha preso a cuore il progetto, ha realizzato una campagna di fundraising per finanziare l'accessibilità dell'area di Gabii da parte degli studenti. E ha promosso Osservatorio Gabii, il primo progetto a impatto positivo sul territorio promosso da Mine Studio, in collaborazione, oltre che con l'istituto scolastico, con la Soprintendenza Speciale Roma.

