Ok variazione di bilancio in Regione Lazio

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Avevamo promesso attenzione per un evento così importante: questo stiamo facendo, per il prestigio della nostra Regione e di tutti i territori coinvolti". Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta l'approvazione all'unanimità in Commissione della proposta di legge n. 28 del 15 maggio 2023. Nello specifico si tratta di variazioni al bilancio finanziario della Regione Lazio pari ad oltre 14 milioni per servizi che riguarderanno le persone, il territorio e la riduzione della pressione fiscale. Tra questi spicca il totale di 515 mila euro per la Ryder Cup, divisi in due differenti variazioni nell'elenco complessivo.

"I provvedimenti prevedono, oltre ad una serie di attività propedeutiche, anche la realizzazione di un servizio di navetta da e per Roma, che conduca tifosi ed appassionati nella zona interessata dalla manifestazione sportiva", spiega il consigliere regionale.

"Altri interventi riguardano, con specifici fondi, le attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale da parte di Laziocrea S.p.A, il fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo, l'accantonamento aggiuntivo relativo al disavanzo sanitario, effettuato a valere sull'annualità 2023, gli interventi per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale, gli interventi per la promozione in agricoltura da parte dell'Arsial, e ancora fondi per l'accantonamento ulteriore in favore della riduzione della pressione fiscale e per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024", prosegue il consigliere regionale.

Nelle conclusioni l'assessore Righini ha annunciato che la proposta sarà emendata nella seduta del Consiglio regionale.

