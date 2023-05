Cirielli al Festival Università, IA sarà sfida nostro futuro

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - La seconda giornata del Festival Nazionale delle Università che si sta svolgendo alla Link Campus University di Roma, si apre analizzando gli scenari di riferimento per il futuro dell'industria italiana.Ma quali sono i vantaggi e i rischi dell'intelligenza artificiale nel progresso dell'umanità e nelle realtà economiche italiane? Edmondo Cirielli (vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale) a tal proposito, ha dichiarato: "I vantaggi ottenuti dal progresso tecnologico, rappresentano la vittoria della colonizzazione dell'uomo sulla terra. Ovvero la sua capacità di utilizzare le mani e trasformare le cose, per rendere la vita più comoda. Con l'intelligenza artificiale questi vantaggi si moltiplicheranno. Ci sono comunque dei rischi connessi a questo sviluppo".

"La tecnologia, infatti, non è mai buona o cattiva: è l'uso che se ne fa a determinarla, in particolare quando si parla di intelligenza artificiale. La sfida - ha precisato - sta quindi nella capacità, per le società democratiche, di saper resistere ai rischi relativi all'invasività della digitalizzazione. Questo è un problema che si pongono le società democratiche, mentre i regimi totalitari pensano solo a come sfruttarla per avere ancor più potere. Ecco perché serve dare importanza alla sicurezza di questa tecnologia". (ANSA).