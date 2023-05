Caro affitti, Gualtieri 'il governo rifinanzi i fondi'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Ho proposto alla Regione di lavorare insieme sia sul Pnrr sia sui contributi agli affitti ma ho reiterato l'esigenza che il Governo rifinanzi il contributo agli affitti e il fondo per la morosità incolpevole: risorse importantissime per rendere efficaci le politiche". Cosi a margine del Forum Pa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito al tavolo di stamattina sul caro-affitti. (ANSA).