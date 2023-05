Caro affitti: assessore Lazio, 'Regione ascolterà studenti'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "La Regione Lazio seguirà da vicino le problematiche legate al caro affitti per gli studenti". Lo afferma l'assessore regionale con delega a Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, a margine dell'incontro sul tema organizzato dalla rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni, che si è svolto questa mattina. "Seguiremo con attenzione tutti gli sviluppi ascoltando le esigenze, le istanze e le richieste degli studenti - aggiunge -. La Regione Lazio è impegnata nel lavorare su una programmazione a medio e lungo termine per trovare delle soluzioni, sfruttando anche le opportunità derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non trascureremo neppure ciò che è possibile fare con interventi immediati". (ANSA).