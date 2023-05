Omofobia: Gualtieri, Roma impegnata nel contrasto

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Oggi si celebra la Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia. Questa data ci ricorda l'importanza di promuovere i diritti e di combattere ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Anche quest'anno - aggiunge - abbiamo messo in campo Roma Ascolta Roma lgbt+ 2023, un calendario ricco di eventi diffusi in tutta la città per combattere e prevenire l'omolesbobitransfobia. Incontri pubblici, iniziative politiche e momenti culturali sui diversi territori della città. Roma Capitale è fortemente impegnata, a fianco della comunità lgbt+, nella costruzione di una città sempre più accogliente e giusta.

Lo stiamo facendo a partire dall'apertura del primo sportello lgbt+ all'interno del Pua nel Municipio X, iniziativa che replicheremo in tutta la città. Continueremo inoltre la formazione per i dipendenti capitolini sulle tematiche lgbt+ e focalizzeremo l'attenzione verso i migranti lgbt+ che arrivano nella nostra città. Roma - dice ancora Gualtieri - deve essere sempre di più un luogo dove ognuno possa sentirsi accolto e rispettato per quello che è e per quel che desidera essere.

Nessuno spazio nella nostra comunità per la discriminazione.

Costruiamo insieme, giorno dopo giorno, una città più giusta, aperta e accogliente per tutte e tutti" (ANSA).