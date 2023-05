L'ipotesi del Campidoglio,"smartworking al venerdì per 2500"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Campidoglio avrebbe intenzione di proporre nella trattativa coi sindacati la 'settimana corta' per almeno 2500 tecnici amministrativi, rendendo lo smartworking fisso il venerdì.Sarebbe il contenuto di un documento che circola in Comune e che riguarda il Piano per il lavoro agile da realizzare entro il 2025 e che avrebbe l'obiettivo di introdurre una seconda giornata di smartworking, il venerdì appunto, cosi da consentire la chiusura delle sedi di lavoro già dal giovedì sera. Scopo della mossa abbattere i consumi energetici, ma anche contribuire a ridurre il traffico delle auto legato ai pendolari (sullo sfondo c'è la vicenda della ztl fascia verde). A quanto riportato dal quotidiano, la posizione dei sindacati non sarebbe negativa, se accompagnata da un serio piano di ristrutturazione dei processi interni e dell'offerta dei servizi. (ANSA).